Mbappé, non solo l’Al-Hilal in corsa. Tanti club interessati, c’è l’Inter

Il tormentone Kylian Mbappé è appena cominciato, ma sarà centrale nel corso dell’estate fino alla sua conclusione. L’Inter sarebbe interessata al calciatore.

CORSA – L’Al-Hilal ha offerto 300 milioni di euro al PSG per Kylian Mbappé a un anno di scadenza del contratto. I parigini vorrebbero venderlo ora per evitare che la stella partisse a parametro zero l’estate prossima direzione Real Madrid. L’attaccante non apre ad un’ulteriore rinnovo, neanche ad una possibile offerta da un miliardo di euro in dieci anni. Su Mbappé non ci sono solo squadre arabe, ma anche europee. Tra queste il Chelsea, il Manchester United, il Tottenham, il Barcellona ma soprattutto l’Inter secondo Sky Sport De.

fonte: sport.sky.de