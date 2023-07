Sommer, l’Inter rilancia e il Bayern Monaco temporeggia: le ultime – SM

Tra cifre e inconvenienti la trattativa fra Inter e Bayern Monaco per Sommer è destinata a non concludersi in breve tempo. Le ultime riportate da Barzaghi su SportMediaset.

TEMPISTICHE – Il nuovo profilo per il ruolo del portiere è stato individuato, la volontà dell’Inter di prenderlo c’è. Quello che manca è l’accordo sulle cifre e un’inconveniente che ritarda i tempi della trattativa. Secondo quanto riporta Marco Barzaghi, ospite nello studio di SportMediaset, l’Inter ha deciso di alzare l’offerta per la clausola di Yann Sommer a 5 milioni di euro. Il Bayern Monaco, però, è ancora alla ricerca di un portiere che possa sostituire lo svizzero in uscita e Manuel Neuer ancora non al top della forma fisica. Per questo per risolvere la questione legata a Sommer c’è ancora da aspettare.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi