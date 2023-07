Sommer, Inter in attesa: nel frattempo Inzaghi stila le gerarchie

Dopo la cessione ufficiale di André Onana al Manchester United, l’Inter continua a lavorare per sostituirlo. Yann Sommer del Bayern Monaco è sempre il primo nome nella lista, ma nel frattempo Simone Inzaghi deve scegliere i suoi portieri per le prime amichevoli. E le gerarchie sembrano segnate.

TITOLARE PROVVISORIO – Dopo l’addio di André Onana, resta ancora incerta la situazione per la porta dell’Inter. Si allontana Anatoliy Trubin e resta da definire la situazione Yann Sommer con il Bayern Monaco. Il che porta Simone Inzaghi a restare con tre portieri che, nelle idee, non dovrebbero essere i titolari nella prossima stagione. Ma bisogna comunque prendere una decisione per i primi test in amichevole e le gerarchie sono state decise: anche in Inter-Pergolettese, infatti – così come contro il Lugano – sarà Filip Stankovic a scendere in campo da titolare. Secondo Raffaele Di Gennaro con il terzo posto occupato da Ionut Radu. In attesa di definire i portieri per il prossimo anno, aspettando Sommer.