Smalling e Maksimovic alternative Inter? Concorrenza su entrambi: offerte

Chris Smalling

Smalling e Maksimovic, nel corso delle ultime ventiquattro ore, sono stati accostati all’Inter nell’eventualità che Skriniar vada al Tottenham. Secondo Gianluca Di Marzio, durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, c’è concorrenza per entrambi i difensori.

ALLA FINE RESTA? – Che Milan Skriniar lasci l’Inter da qui a sette giorni non è certo scontato (vedi articolo). In aggiunta, due dei nomi su cui i nerazzurri si sarebbero informati hanno altre squadre dietro. Queste le notizie di Gianluca Di Marzio: «Nikola Maksimovic del Napoli verso il West Ham. C’è stata questa offerta del West Ham, potrebbe essere lui ad andare via e non Kalidou Koulibaly. La Roma non molla Chris Smalling. La Roma sta pensando di fare una nuova offerta nelle prossime ore per Smalling, per cercare di capire se il Manchester United abbasserà le sue pretese».