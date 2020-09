Skriniar-Tottenham: più no che sì. Inter pone due condizioni chiave – Sky

Milan Skriniar

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa più calda della fase finale del mercato. Tra Skriniar e il Tottenham c’è ancora molta distanza. L’Inter ha posto due condizioni fondamentali per privarsi dello slovacco. Ecco quali

PISTA APERTA – Tra il Tottenham e Milan Skriniar c’è ancora parecchia distanza. Lo slovacco è obiettivo di fine mercato per gli Spurs di José Mourinho, che si trovano dalla parte opposta della barricata rispetto all’affare Eriksen di qualche mese fa. Secondo Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato di “Sky Sport”, l’operazione ha due ostacoli fondamentali: «Skriniar-Tottenham? Più no che si, al momento. Da un lato, se i londinesi non fossero davvero interessanti non sarebbero andati a parlare col manager del calciatore. Dall’altro, credo che serva almeno il 4 come prima cifra dell’offerta per convincere l’Inter. Altrimenti i nerazzurri non tentennano. Inoltre, l’ Inter vuole essere in grado di poter decidere se andare sull’alternativa. In questo momento, se dovesse partire Andrea Ranocchia, rimarrebbero solo 5 difensori centrali a disposizione di Conte. Milenkovic o Smalling per il dopo Skriniar? Non escludo nomi che fino a questo momento non sono stati fatti».