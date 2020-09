Mancini: “Scudetto? Juventus ha organico piÃ¹ ampio. I tifosi allo stadio…”

Mancini: “Scudetto? Juventus ha organico più ampio. I tifosi allo stadio…”

Roberto Mancini Italia

Roberto Mancini, Commissario Tecnico dell’Italia, è intervenuto ad Amatrice per la consegna dei premi “Manlio Scopigno”. Tanti gli argomenti trattati dalla questione stadi al campionato appena iniziato

STADI – Roberto Mancini vuole sempre più tifosi: «Spero di vedere più gente allo stadio, si gioca all’aperto e non c’è pericolo. Sono passati tanti mesi, credo sia giunto il momento di fare questo passo in avanti, con la solita attenzione ma allo scopo di aiutare i club dal punto di vista degli incassi. Vedere lo sport in televisione e basta è una brutta abitudine. Altri campionati – sottolinea il ct azzurro – hanno sospeso dopo di noi e poi hanno iniziato con il 25-30% della capienza, come per esempio in Francia e Germania. In uno stadio come l’Olimpico, ma anche negli altri impianti, penso possa entrare tanta gente».

SERIE A – Mancini ha parlato della lotta scudetto: «Il campionato appena iniziato sembra equilibrato, ma la Juventus mi sembra essere la squadra con più qualità al momento. Penso che la Juventus abbia ancora l’organico più ampio per giocare tutte le competizioni ma credo che tutte le altre, Lazio, Roma, Milan, Inter, Napoli e Atalanta, possano dar fastidio e giocarsi il campionato».

Fonte: corrieredellosport.it