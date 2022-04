Skriniar sogno di Allegri per la Juventus. Offerta all’Inter in un caso – TS

Milan Skriniar sarebbe finito nel mirino della Juventus. Secondo Tuttosport, lo slovacco è il sogno di Allegri per rinforzare la difesa

CLAMOROSO – La Juventus, a giugno, perderà Giorgio Chiellini che non rinnoverà il suo contratto. I bianconeri, quindi, dovranno rinforzare il reparto difensivo. Secondo Tuttosport, in cima alla lista di Allegri c’è il nome di Milan Skriniar. La politica di rinforzarsi indebolendo una diretta concorrente, spiega il quotidiano, non sarebbe una novità per la Juventus, basti pensare ai colpi Higuain e Pjanic. L’Inter, secondo Tuttosport, non vorrebbe privarsi del calciatore ma un eventuale accordo sarebbe difficile ma non impossibile, soprattutto se lo slovacco non dovesse rinnovare il suo contratto con i nerazzurri, in scadenza nel 2023. Skriniar, sottolinea il quotidiano, non perde occasione per sottolineare quanto si trovi bene a Milano, e questo non depone a favore di un’eventuale trattativa, che avrebbe comunque costi alti per i bianconeri.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia