Cioffi avvisa: «Difficile contro l’Inter, ma proprio per questo amo vincere!»

Cioffi ha preso in mano l’Udinese e dopo aver rifilato un poker alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, domenica è pronto a sfidare l’Inter in casa. Ecco le sue parole in una lunga intervista concessa al collega Marco Evangelisti oggi sul Corriere dello Sport.

ORA L’INTER – Gabriele Cioffi sta ottenendo risultati straordinari e soprattutto inaspettati con l’Udinese, ora è pronto a fidare un’Inter sulla carta infuriata: «Una partita difficilissima. Ma di recente non me ne ricordo di facili: la Fiorentina si sta giocando le coppe europee, la Salernitana i punti di una speranza inattesa. Colpo di grazie scudetto? Noi proviamo sempre a vincere. Vincere mi piace. Amo vincere perché è difficile. Anche a Firenze, abbiamo giocato bene sia noi sia loro. La Fiorentina poteva segnare e invece ha segnato l’Udinese. Eravamo più liberi di testa, più pronti».

COSTRUZIONE DAL BASSO – Cioffi parla della sua idea di gioco rispondendo a una domanda con chiaro riferimento all’errore commesso dall’Inter in occasione del gol subito contro il Bologna: «Esistono allenatori che plasmano la squadra a propria immagine e somiglianza. Saranno tre in tutto il mondo. Gli altri devono leggere il materiale umano della rosa e trovare il modo migliore di utilizzarlo. Bisogna però mettere in conto che qualsiasi approccio si scelga, c’è sempre l’errore in agguato. Mio gioco all’Udinese? Tentiamo di attirare la squadra avversaria, per poi andare in profondità a cercare lo spazio. Mi piace un calcio propositivo, aggressivo, guidato da una logica che è la mia. Si va in campo non solo per gli obiettivi, ma soprattutto per lasciare il segno».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.