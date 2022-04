Supercoppa Italiana dove e quando? Arabia Saudita possibile ma non solo – CdS

Supercoppa Italiana 2022-23 ancora al centro di discussioni in Lega. Nel calendario sono state individuate due date per lo svolgimento del match. Da capire soprattutto dove si giocherà. Secondo il Corriere dello Sport c’è ancora un ultimo slot per l’Arabia Saudita, ma non solo.

PROSSIMA FINALE – Per la prossima finale di Supercoppa Italiana, sono state individuate due date per lo svolgimento del match, martedì 9 agosto e venerdì 12 agosto, che sono “valide” solo se si deciderà di disputare la sfida in Italia. Sì, perché c’è ancora la possibilità di rivedere la finale in Arabia Saudita – dove c’è ancora un ultimo slot del contratto che garantisce 3,5 milioni alle finaliste -, con conseguente spostamento della data a gennaio. Esiste anche la possibilità di organizzare la partita in uno degli Emirati. Essendo scontato che vi prenderanno parte due formazioni tra Milan, Inter e Juventus, l’appeal internazionale sarà alto. Questo potrebbe portare a posticipare l’evento per tornare a giocarlo all’estero.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

