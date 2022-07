Skriniar, PSG torna alla carica ma trattativa difficile! Distanza con l’Inter – CdS

Skriniar obiettivo principale del PSG, secondo il Corriere dello Sport i francesi presto torneranno alla carica ma potrebbe non bastare per convincere l’Inter. Ancora ampia la distanza tra domanda e offerta.

IN SALITA – l Paris Saint-Germain è pronto a sferrare un nuovo attacco per provare ad avvicinarsi a Milan Skriniar dopo il secco no ricevuto venerdì scorso nel corso di un summit con la dirigenza nerazzurra. Tra oggi e domani potrebbe arrivare una nuova offerta, naturalmente aumentando l’offerta. La trattativa, però, non è semplice da concludere. La distanza economica tra i due club è ancora ampia, tanto che l’ultima offerta da Parigi è di circa 50 milioni mentre l’Inter ne chiede 80. Cifra che, secondo il quotidiano romano, difficilmente sarà raggiungibile senza inserire possibili contropartite tecniche. La differenza tra domanda e offerta resta sensibile e non è affatto scontato che sia sufficiente l’incontro di oggi o domani. Di certo l’Inter non è disposta ad attendere all’infinito anche perché il difensore a Milano sta bene e ha un accordo di massima per il rinnovo del contratto a 5 milioni netti a stagione. Il club può riuscire a trattenerlo e ad acquistare Gleison Bremer? Possibile se saranno ceduti tutti gli esuberi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti