Sanchez rifiuta offerte e resta in attesa: risolvere il contratto costa troppo all’Inter – CdS

Chiaro che durante l’incontro tra l’Inter e l’agente Fernando Felicevich, si parlerà anche di Alexis Sanchez. Il calciatore è in uscita ma ad oggi ha rifiutato tutte le squadre che si sono interessate.

IN USCITA – Alexis Sanchez a differenza di Arturo Vidal (vedi articolo), si sta godendo le vacanze in Italia, precisamente in Toscana. Lui non ha ancora una destinazione certa a dispetto dei tanti interessamenti, tra i quali quelli del Flamengo, del Siviglia e del Villarreal. Risolvere il contratto prima di trovare una squadra rischierebbe di costare parecchio all’Inter, visto che il cileno ad oggi guadagna circa 10 milioni lordi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti