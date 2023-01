Skriniar, il PSG considera offerta per gennaio. Il difensore ha già accordo

Milan Skriniar partirà sicuramente a giugno, a meno di sorprese. Il difensore ha il contratto in scadenza in questa stagione, ma secondo il giornalista di SkySportDE Florian Plettenberg la situazione potrebbe cambiare già a gennaio.

PARTENZA – Secondo il giornalista di SkySportDE Florian Plettenberg il PSG starebbe già pensando ad un’offerta per Milan Skriniar. La società parigina ha l’accordo verbale con il difensore, che non estenderà il contratto con l’Inter. Il PSG potrebbe fare nelle prossime ore una proposta di 15 milioni di euro, provando a strappare il calciatore a gennaio in vista degli impegni di Champions League. La dirigenza nerazzurra non è riuscita a pareggiare la capacità economica del club francese.