Gosens, l’occasione giusta contro la Cremonese. Inzaghi premia il lavoro

Robin Gosens potrebbe partire dal primo minuto nel match di questo pomeriggio contro la Cremonese. L’Inter di Simone Inzaghi avrà a disposizione il tedesco per cercare di ottenere una vittoria fondamentale per la corsa alla Champions League.

PANCHINA – Nell’ultima partita giocata da titolare Robin Gosens ha estremamente deluso. Contro il Parma in Coppa Italia la prestazione del tedesco è stata anonima, senza errori sì ma anche senza assoli. Il giocatore si è adattato alla mediocrità della squadra in quell’occasione e non ha dato motivo al tecnico di cambiare nelle successive partite. Federico Dimarco è il titolare, ha conquistato il posto con dedizione e soprattutto prestazioni all’altezza del vecchio esterno sinistro dell’Inter: Ivan Perisic. Robin Gosens è stato acquistato per sostituire il croato promesso sposo del Tottenham di Antonio Conte, ma le aspettative sono state ampiamente deluse. Secondo le ultime indiscrezioni, il tedesco potrebbe partire dal primo minuto nella sfida di questo pomeriggio con la Cremonese.

Gosens, richiesto un segnale

OCCASIONE – L’Inter è alle porte di una settimana cruciale per il futuro della stagione, Inzaghi vorrebbe preservare il suo pupillo Federico Dimarco. Il tedesco giocherà la partita sulla carta più agevole, anche se la sconfitta con l’Empoli insegna che la squadra del tecnico piacentino ora come ora è capace di tutto. Sulla fascia di Gosens si muoverà Leonardo Sernicola, esterno classe 1997 da non sottovalutare. Il compito di copertura sarà complicato, ma è richiesto un upgrade soprattutto in fase offensiva. L’ex Atalanta non ha mai avuto problemi in difesa, la tenacia e la cattiveria gli hanno permesso di dominare nelle occasioni che gli sono state concesse. Manca un apporto importante in zona gol, quello per cui l’Inter ha speso circa 27 milioni di euro. La chance di oggi è importante, Gosens deve dare assolutamente un segnale per conquistare l’ambiente nerazzurro.