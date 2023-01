Marchetti: «Skriniar, PSG farà offerta e Inter accetterà? Questo segnale…»

Luca Marchetti ha parlato del discorso Milan Skriniar, difensore slovacco in scadenza di contratto con l’Inter e nel mirino del PSG.

SEGNALE – Queste le parole da parte di Luca Marchetti sul futuro di Milan Skriniar nel corso di Deejay Football Club, programma in onda su Radio Deejay. «Abbiamo da capire se veramente il PSG fa un’offerta anche minima per Skriniar e, se l’Inter eventualmente la accetterà. Questo segnale ancora non è arrivato in casa nerazzurra. E più passa il tempo e io immagino meno arriverà, anche perché il PSG, se gli presenta l’offerta il 30 di gennaio, non potrà pretendere mica che l’Inter glielo dà così…».

RINNOVO – Marchetti ha aggiunto. «Quando l’Inter ha rifiutato 50 milioni aveva un accordo con Skriniar sulla parola per il rinnovo o ha fatto un salto nel buio? L’Inter era convinta che, parlando con il giocatore, che Skriniar avrebbe rinnovato, però tu sai meglio di me che le parole le porta via il vento».