Skriniar-PSG a gennaio? Inter apre, ma a una condizione. Il rischio

Il PSG non molla la pista Milan Skriniar e sarebbe pronto a partire di nuovo all’assalto del difensore slovacco in casa Inter a gennaio.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Le10Sport.com, Milan Skriniar è ancora nel mirino del PSG. Luis Campos non ha rinunciato all’idea di portare il difensore slovacco all’ombra della Tour Eiffel. Per questo motivo il club francese si sta muovendo dietro le quinte per far partire l’offensiva il prossimo gennaio, quando il giocatore avrà solo sei mesi di contratto con l’Inter. Così quello sarà l’ultima opportunità per il club nerazzurro di vendere il centrale. Fino a questo momento la società meneghina si è sempre rifiutata di considerare la cessione dello slovacco. Tuttavia, secondo le fonti del sito transalpino, il club lombardo aprirà alla vendita del calciatore a gennaio, a una condizione. Si tratta della mancata qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. In caso contrario la società milanese chiuderà categoricamente la porta. In questo modo correrà il rischio di veder partire il difensore a zero il prossimo giugno, sicuramente al club parigino.

Fonte: Le10Sport.com