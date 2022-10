La Fiorentina con l’Inter punterà al possesso o Italiano cambierà stile?

Fiorentina e Inter sono due squadre che puntano al possesso palla. Quale delle due lo terrà effettivamente nello scontro diretto?

MANIACI DEL POSSESSO – Come si giocherà Fiorentina-Inter? Ragionando sulla carta, a bocce ferme, cosa possiamo aspettarci? Entrambe le squadra puntano al possesso palla. Parliamo della prima e della terza in Serie A per percentuale, i viola col 61% e i nerazzurri col 56,2%. La domanda quindi viene da sé: nello scontro diretto quale delle due lascerà il possesso all’altra?

IDEA PRECISA – La Fiorentina ha tenuto il possesso anche nei big match affrontati fino ad ora. Persino contro il Napoli, la seconda squadra per possesso in A, la statistica è rimasta equilibrata. Coi viola al 49% e gli uomini di Spalletti al 51%. Difficile quindi immaginarsi che Italiano decida di rinnegare la sua idea di calcio proprio contro l’Inter. La palla passa a Inzaghi.

INZAGHI SI ADATTA? – L’Inter di Inzaghi è una squadra di possesso. Ma ha dimostrato anche di saper lasciare il controllo agli avversari, sfruttando poi il campo aperto. Certo, per farlo al meglio sarebbe comodo Lukaku, che però sarà ancora assente. Tutto però fa pensare che contro la Fiorentina i nerazzurri potranno abbassare il baricentro, concedendo il pallone agli avversari. Andrà davvero così?