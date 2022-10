Fiorentina-Inter, domani doppia partita: si comincia a pranzo

Fiorentina-Inter di Serie A non è l’unica partita in programma domani a Firenze. Doppio appuntamento previsto questo sabato fra le due squadre.

DOPPIA INTER A FIRENZE − Nella serata di domani l’Inter di Simone Simone Inzaghi scenderà in campo alle ore 20.45 nella sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Gara valevole per l’undicesima giornata di Serie A. Nel primissimo pomeriggio di Firenze andrà però in scena un altro, e forse più delicato Fiorentina-Inter. Alle ore 13 infatti l’Under-19 nerazzurra sfiderà, dallo stadio Torricelli di Sesto Fiorentino, la Primavera viola. I ragazzi allenati da Cristian Chivu sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questo Campionato Primavera 1, che li vede momentaneamente al penultimo posto in classifica. Pio Esposito e compagni hanno infatti collezionato soltanto tre pareggi e ben cinque sconfitte nelle prime otto giornate. L’unica gioia di questa stagione è arrivata nel match di Uefa Youth League contro i pari età del Viktoria Plzen, vinto con il risultato di 0-3. Una partita molto delicata per i ragazzi di Chivu, che in questa nona giornata cercheranno di ottenere il primo successo in campionato. La vittoria sarebbe sicuramente utile per ridrare morale a un gruppo che fino ad ora ha reso molto al di sotto delle aspettative iniziali.