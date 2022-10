Skriniar, ottimismo Inter per il rinnovo! Fissata una dead-line – TS

L’Inter è al lavoro per il rinnovo di Milan Skriniar. Secondo Tuttosport, il club nerazzurro è ottimista sulla buona riuscita della trattativa. Fissata una dead-line per la definizione

OTTIMISMO – È andato in scena il primo incontro fra la dirigenza dell’Inter e l’entourage di Milan Skriniar per il rinnovo del contratto del difensore slovacco, in scadenza a giugno. Secondo Tuttosport, il primo meeting è stato di natura esplorativa: Marotta ed Ausilio, infatti, volevano capire se lo slovacco avesse già un accordo col PSG o qualche altro club. Appurato che il difensore non ha alcun accordo con altri club, le due parti hanno deciso di riaggiornarsi alla prossima settimana: l’Inter, che resta ottimista sul rinnovo, metterà sul tavolo un’offerta da 6,5 milioni netti. Il club nerazzurro, scrive il quotidiano, ha fissato anche una dead-line: bisognerà risolvere la questione prima del Mondiale. In caso di rottura fra le parti appare inevitabile una cessione di Skriniar a gennaio.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino