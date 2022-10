Il Dimarco show ‘deprime’ Gosens: arciere deluso. Altre voci di addio − TS

Dimarco sta disputando una stagione coi fiocchi, straordinaria la prestazione contro il Viktoria Plzen. In casa Inter, persiste il problema Gosens. Cosa ne sarà dell’arciere tedesco? Altre voci di un addio anticipato

SHOW − Federico Dimarco show. Il canterano nerazzurro, dopo essersi guadagnato la Nazionale, si è anche preso la sua Inter. Ormai Simone Inzaghi ha scelto: è proprio l’ex Parma e Verona il nuovo erede di Ivan Perisic. Prestazione stupenda contro il Viktoria Plzen con due assist al bacio per Edin Dzeko. Anche Romelu Lukaku apprezza. Big Rom non vede l’ora di sfruttare il mancino educatissimo del ragazzo del vivaio.

IL DELUSO − Il suo rendimento da top non fa che aumentare la ‘depressione’ di Robin Gosens. Il tedesco non vede praticamente campo. Anche mercoledì in Champions League ha messo nelle gambe solo una decina di minuti a risultato più che acquisito. Il tedesco non vuole perdere il Mondiale a al contempo è deluso dalla gestione di Simone Inzaghi. Tutti ruotano tranne lui che è partito dal 1′ solo in tre occasioni: Lecce, Bayern Monaco e Viktoria Plzen all’andata. Le voci di addio continuano. La Bundesliga può essere la prossima destinazione. Da scartare l’ipotesi Borussia Dortmund, essendo lui grande tifoso dello Schalke04, ma non il Bayer Leverkusen. I tedeschi lo avevano già cercato in estate.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna