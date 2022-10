Matturro, l’Inter lo ha in pugno anche per la gioia di… Suarez! Colosso − TS

L’Inter ha messo nel mirino il difensore del futuro, Alan Matturro. Il gigante 18 enne uruguaiano è già nel giro della Nazionale Maggiore, il pistolero Suarez ‘garantisce’ per lui

PREDESTINATO − L’Inter non ha dubbi: Matturro è un predestinato! I nerazzurri hanno in pugno il difensore del Defensor Sporting che potrebbe arrivare a Milano per circa 6 milioni di dollari (clausola). Garantisce anche Luis Suarez. L’ex stella del Barcellona lo ha affrontato con la maglia del Nacional non vedendo praticamente mai palla. Garra e personalità di un 18enne destinato a grandi cose. Il suo vissuto è però da uomo fatto e maturo. Dopo aver perso la mamma per Covid-19 a 17 anni, qualche giorno prima del suo esordio con i grandi, Alan si è subito rimboccato le maniche non facendosi abbattere. Anzi, prima l’esordio e poi il gol contro il Cerro nella semifinale playoff di promozione dedicato ovviamente all’amata madre scomparsa. Alto 1.89, fisico possente e mancino educatissimo, Matturro è già finito nel giro della Nazionale maggiore. Il CT dell’Uruguay Alonso lo ha anche invitato a visionare gli allenamenti della Celeste. L’Inter non vuole farselo scappare.

Fonte: Tuttosport − Simone Togna