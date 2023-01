Skriniar non risponde sì all’Inter. Intanto le parti valutano altre strade – Sky

Quello di Skriniar all’Inter non è un no, ma neanche un sì. Questo riporta Paventi, nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, sulla tanto chiacchierata trattativa di calciomercato. Il giocatore valuta altre proposte e il club nerazzurro si guarda in torno per cercare un eventuale sostituto.

UN NON SÌ – Non si arrestano le voci di calciomercato che vedrebbero Milan Skriniar rifiutare la proposta di rinnovo di contratto dell’Inter. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, nel corso del collegamento su Sky Sport 24, il problema attuale sarebbe che il calciatore non avrebbe risposto sì al club nerazzurro. Quest’ultimo, probabilmente, non è stato abbastanza persuasivo nel convincere il difensore slovacco a firmare. La situazione, dunque, rimane ancora in stallo. Le prossime settimane saranno decisive per capire l’evoluzione della trattativa. Ciò che è, oramai, certo è che Skriniar sta prendendo in considerazione altre strade. Di conseguenza, lo stesso sta facendo l’Inter per, eventualmente, poter sostituire degnamente il difensore.

Fonte: Sky Sport 24