Sampdoria-Inter Primavera, a Bogliasco presente un ospite d’eccezione!

In Sampdoria-Inter Primavera (segui Live), è presente al centro sportivo di Bogliasco anche un ospite non banale. Figura importante per entrambe le squadre

OSPITE D’ECCEZIONE − Anche Dejan Stankovic a seguire Sampdoria-Inter under 19. Il tecnico della Prima Squadra blucerchiata si trova a Bogliasco per vedere un po’ i ragazzi doriani, anche in ottica salto tra i grandi, ma soprattutto per assistere alla prestazione del figlio Aleksandar. Una bella sorpresa anche per il tecnico della Primavera nerazzurra, Cristian Chivu, che ha vissuto anni bellissimi con il Drago durante gli anni di attività all’Inter.