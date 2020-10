Skriniar-Ndombele: retroscena sulla trattativa. I piani dell’Inter per gennaio

Fabrizio Romano, giornalista di “Sky Sport”, svela un retroscena di mercato sullo scambio (saltato) Milan Skriniar-Tanguy Ndombele. L’Inter era davvero interessata all’ex Lione. Margine per un ritorno di fiamma a gennaio?

OSTACOLO – Sì, Inter e Tottenham hanno avuto contatti per impostare lo scambio Skriniar-Ndombele. La trattativa tra gli Spurs e il club nerazzurro, secondo Fabrizio Romano, era cominciata ad inizio estate. José Mourinho avrebbe voluto accogliere Skriniar in rosa, ma la richiesta fatta dal presidente Daniel Levy, per privarsi del centrocampista francese, ha bloccato tutto sul nascere: 60 milioni di euro, lo stesso importo pagato dal Tottenham (un anno fa) al Lione.

PIANI – Non è chiaro, però, se le due operazioni fossero state impostate separatamente (anche per eventuali questioni di bilancio). Di certo, la valutazione fatta dal Tottenham per Ndombele non era la stessa che il club londinese reputava adatta per Skriniar, facendo naufragare l’affare sul nascere. L’Inter, a quel punto, ha messo concretamente nel mirino Arturo Vidal, in uscita a prezzo di saldo dal Barcellona. In ogni caso, secondo Fabrizio Romano, l’Inter non è più interessata al profilo di Ndombele, che nle frattempo è rientrato nelle grazie di Mourinho. L’affare in entrata, dunque, non si farà neppure a gennaio. Per quanto riguarda Skriniar, invece, molto dipenderà dal suo rendimento da qui alla prossima finestra di mercato.

