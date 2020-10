Precedenti Genoa-Inter: torna il girone d’andata. Sfida assente da 9 anni

Nagatomo Cambiasso Genoa Inter

Genoa-Inter si giocherà oggi alle 18. Per i nerazzurri di Antonio Conte la sfida in programma allo stadio “Luigi Ferraris” è valida per la quinta giornata della Serie A 2020/2021. Ecco i precedenti in trasfertà contro il Grifone.

I PRECEDENTI – Genoa-Inter di oggi pomeriggio sarà la sfida numero 107 tra le due squadre. In casa dei rossoblù sarà invece la partita numero 54. Nei precedenti in trasferta i nerazzurri hanno raccolto 16 vittorie contro le 18 del Genoa. 19 invece i pareggi. Se guardiamo invece il bilancio generale è l’Inter a essere in vantaggio con 55 successi contro i 22 del Grifone. 29 i pareggi. Nell’ultima sfida giocata al “Luigi Ferraris” lo scorso 25 luglio la squadra guidata da Antonio Conte si è imposta con un netto 3 a 0. A segno – neanche a dirlo – Romelu Lukaku con una doppietta (al 34′ e al 93′ i gol). In mezzo la rete di Alexis Sanchez per il momentaneo raddoppio nerazzurro al minuto 82′.

I PRECEDENTI CURIOSI – Genoa-Inter manca nel girone d’andata della Serie A da ben 9 anni. L’ultimo precedente in casa dei rossoblù nella prima parte della stagione risale infatti al 13 dicembre 2011 quandò si recuperò la sfida inizialmente in programma il 6 novembre e rinviata a causa dell’alluvione che colpì la città ligure. A vincere – la sfida valida per l’undicesima giornata di Serie A – furono i nerazzurri guidati allora da Claudio Ranieri. A decidere una sfida intensa il gol Yuto Nagatomo al 67esimo minuto di gioco. Per l’ex terzino nerazzurro gol di testa dopo un cross dalla destra di Ricky Alvarez. La gara di ritorno vide invece l’esordio di Andrea Stramaccioni sulla panchina dell’Inter con la vittoria per 5 a 4. Di seguito la sintesi di Genoa-Inter di questa stagione (video pubblicato su YouTube dalla Lega Serie A, ndr). Ecco le immagini: