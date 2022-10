Skriniar-Inter, primi contatti: non si è parlato di cifre! Presto nuovo incontro

Skriniar e l’Inter oggi hanno avuto un primo incontro in ottica rinnovo di contratto. L’entourage dello slovacco ha sondato il terreno con la dirigenza interista per capirne le intenzioni (vedi articolo). Biasin fa il punto della situazione

DISPONIBILITÀ – Milan Skriniar e l’Inter il giorno dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League hanno avviato i lavori per il rinnovo di contratto dello slovacco, in scadenza nel giugno 2023. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, non si è ancora parlato di cifre: “C’è stato un primo contatto con l’entourage. Non si è parlato di cifre ma di “disponibilità”. Presto ci sarà un nuovo incontro”. Queste le ultime del noto giornalista su Twitter.