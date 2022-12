Skriniar-Inter, altri club possono offrire di più ma in valutazioni inciderà altro

C’è attesa per la risposta di Milan Skriniar all’Inter che ha offerto il tetto massimo per il rinnovo al difensore centrale slovacco.

OFFERTA – Secondo quanto riportato da Alessandro Sugoni, negli studi di Sky Sport 24, l’offerta dell’Inter per il rinnovo di Milan Skriniar è pari a 6 milioni di euro più bonus, il tetto massimo di quello che può offrire. Si aspetta una risposta da parte del difensore. In questo discorso inciderà molto il legame del giocatore con il mondo nerazzurro. Tra le valutazioni dunque inciderà anche una componente che andrà oltre il discorso economico e numerico in quanto altri club, come il PSG, possono arrivare a offrirgli un ingaggio superiore.

Fonte: Sky Sport