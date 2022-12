Napoli, allenamento mattutino: lavoro personalizzato per 2 giocatori

Seduta mattutina per il Napoli, prima squadra avversaria dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali.

SEDUTA MATTUTINA – Il Napoli, primo avversario dell’Inter alla ripresa del campionato dopo la pausa per i Mondiali, ha svolto una seduta questa mattina. A spiegare tutto la stessa Società azzurra in un comunicato pubblicato sul proprio sito. “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e lavoro in palestra. Successivamente il gruppo si è spostato in campo dove ha disputato una serie di partitine a campo ridotto. Sirigu e Demme hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. La squadra riprenderà gli allenamenti martedì 27 dicembre“.

Fonte: SSCNapoli.it