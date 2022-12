FOTO – Recoba: «Bellissima serata con amici, grazie per l’invito. Forza Inter!»

Álvaro Recoba ringrazia un Inter Club Uruguay per l’invito e la serata passata in compagnia. Di seguito il post pubblicato su Instagram dall’ex attaccante nerazzurro.

SERATA IN COMPAGNIA – Recoba ringrazia i tifosi di un Inter Club Uruguay per l’invito a una serata in compagnia di amici. Questo il messaggio pubblicato sui social: «Bellissima serata insieme agli amici dell’Inter Club Uruguay! Grazie per l’invito, è un onore averne fatto parte. Forza Inter! Amala».

Fonte: Pagina Instagram [Recoba]