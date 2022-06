Skriniar, il PSG gli raddoppia l’ingaggio! E l’Inter spara alto sul prezzo – TS

Milan Skriniar è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Secondo Tuttosport, il club parigino è pronto a raddoppiare l’attuale ingaggio del difensore. L’Inter, intanto, spara alto sul prezzo

AFFONDO – Il Paris Saint-Germain insiste per Milan Skriniar. Secondo Tuttosport, il club parigino avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 6 milioni a stagione, vale a dire il doppio di quanto il difensore slovacco percepisce all’Inter. Skriniar, dal canto suo, non vorrebbe muoversi da Milano, come ha già ribadito più volte. Ma la sua volontà potrebbe non bastare vista la necessità dell’Inter di fare cassa e raggiungere un attivo di 60 milioni. Il primo approccio fra le due squadre però, scrive il quotidiano, non è andato bene: alte, secondo il PSG, le richieste dell’Inter che per lo slovacco, in scadenza a giugno 2023, chiede non meno di 70 milioni. Anche perché, precisa il quotidiano, il club nerazzurro dovrà garantire il 15% della rivendita alla Sampdoria, secondo accordi precedenti.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino