Skriniar al Psg? Non tutti i soldi all’Inter, ecco perché – CdS

L’Inter ha in mente di fare tanti colpi in questa sessione di mercato per cambiare un po’ la rosa di Inzaghi e rinforzarla in vista della prossima stagione. Uno dei possibili addii però potrebbe essere Milan Skriniar con il Psg che fa sul serio.

SONDAGGIO – Il Psg ha chiesto informazioni concrete per Skriniar. Il centrale slovacco, solido e di altissimo livello, piace al club parigino che ha individuato in lui il profilo giusto per fare il salto di qualità. L’Inter non lo valuta poco, sicuramente non meno di 60 milioni ma occhio ad una clausola. Secondo il Corriere dello Sport infatti, l’Inter in caso di cessione non incasserebbe il 100% del cash ma bensì un 15% finirebbe alla Sampdoria. I blucerchiati, quando cedettero Skriniar all’Inter, si riservarono questa possibilità per la futura rivendita e dunque, ipoteticamente, in caso di vendita a 60mln al Psg la Samp incasserebbe circa 9 milioni di euro. Ecco anche perché l’Inter vuole alzare il prezzo il più possibile (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno