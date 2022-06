Milenkovic nome nuovo per la difesa. Le condizioni della Fiorentina – CdS

L’Inter potrebbe essere costretta a sacrificare un calciatore definito “big”. Il nome caldo degli ultimi giorni è Milan Skriniar con il Psg che spinge forte. In caso di addio però l’Inter ha già individuato il sostituto: Milenkovic.

CONDIZIONI – L’Inter per i tanti colpi che vuole fare deve per forza di cosa vendere qualcosa. Un nome caldissimo è quello di Milan Skriniar con il difensore slovacco che, in caso di addio, lascerebbe uno slot importante vuoto in difesa. Ma niente panico, i nerazzurri avrebbero già la soluzione pronta. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti l’ultimo nome per la difesa, in caso di addio di Skriniar, è quello di Milenkovic della Fiorentina. Il centrale serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e dunque potrebbe arrivare per un prezzo a saldo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno