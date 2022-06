Biasin: «A Conte piacciono i giocatori dell’Inter? Anche a me, ma all’Inter»

L’Inter ha molti calciatori che fanno gola a mezza Europa. Tra questi c’è anche l’attaccante titolare dell’Argentina, tale Lautaro Martinez. L’ultimo ad avanzare le sue pretese? Antonio Conte con il suo Tottenham.

AVANCE – L’Inter ha tante pedine preziose che tanti top club europei vorrebbero nella propria rosa. Tra queste c’è anche Lautaro Martinez ovviamente. L’ultima squadra ad inserire nella lista della spesa il Toro? Il Tottenham di Antonio Conte che sembra avere proprio un pallino, una sorta di chiodo fisso per i giocatori dell’Inter allenati e poi abbandonati. E Fabrizio Biasin, sui social ironizza un po’. «‘Tottenham su Lautaro, lo vuole conte’. Io e Conte abbiamo in comune la stessa passione: i giocatori dell’Inter. Solo che a me piacciono all’Inter».

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin