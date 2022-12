Skriniar, l’annuncio importante del PSG. Al-Khelaifi: «Decisione presa per gennaio!»

Milan Skriniar tratta il rinnovo con l’Inter, anche se il PSG resta sempre vigile considerando il forte interesse in estate. Nasser Al-Khelaifi, presidente del club parigino, intervistato da l’Equipe ha dato un annuncio importante riguardo il mercato di gennaio.

RINFORZI – Il PSG si ritira ufficialmente dalla corsa per Milan Skriniar. Questa la notizia più importante che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano da tempo. È vero, manca ancora la firma sul rinnovo di contratto, ma le dichiarazioni di Nasser Al-Khelaifi rappresentano un assist per la dirigenza nerazzurra: «A gennaio non è in programma nessun acquisto, non prenderemo nessuno, non ne abbiamo bisogno. Manteniamo la stessa squadra e andiamo avanti, abbiamo trovato uno spirito collettivo e stiamo bene così». Proseguono dunque i contatti in casa Inter per il rinnovo del difensore slovacco.

Fonte: Equipe