Singo papabile post-Dumfries ma l’Inter punta anche in casa Barcellona – CdS

Singo è da tempo sulla lista dell’Inter, che adesso potrebbe ripensare a un ulteriore rinforzo sulla fascia destra. Il futuro di Dumfries è ancora in bilico, pertanto si valutano diverse opzioni. Secondo quanto ripreso dal Corriere dello Sport oggi in edicola, le alternative da Spagna e Inghilterra sono tutt’altro che a buon prezzo rispetto alle possibilità nerazzurre

FASCIA DESTRA – L’eventuale cessione di Denzel Dumfries (vedi aggiornamento) costringerebbe l’Inter a tornare sul mercato per la fascia destra. Tra i papabili sostituti torna di moda il classe 2000 ivoriano Wilfried Singo del Torino, che però non vuole perdere un altro pezzo pregiato dopo Gleison Bremer (seguito dall’Inter e poi finito alla Juventus, ndr). In alternativa a Singo, come ripreso dal Corriere dello Sport odierno, piace molto il coetaneo statunitense Sergino Dest del Barcellona, che a sua volta sembra inavvicinabile per diversi motivi. Lo stesso vale per il classe ’95 belga Timothy Castagne del Leicester City, altra alternativa più esperta ma pure più costosa dello stesso Singo. Anche per questo motivo all’Inter non resta che sperare che l’offerta irrifiutabile per il classe ’96 olandese non arrivi mai. Non sarebbe facile sostituire Dumfries. E questo a prescindere dai nomi fatti…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti