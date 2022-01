Sensi-Sampdoria in arrivo, ma senza valutazioni Inter in entrata. Due per giugno – SI

Sensi alla Sampdoria è un’operazione in chiusura, nei prossimi due giorni si concluderà il trasferimento (vedi articolo). L’Inter, secondo quanto riporta Pedullà durante Sportitalia Mercato, non pensa però al momento ad acquisti immediati a centrocampo: ci sono due obiettivi per la prossima stagione.

DISCORSO RIMANDATO – Alfredo Pedullà, dopo il punto su Paulo Dybala (vedi articolo), va sul resto riguardante l’Inter: «Gli obiettivi per l’estate sono battezzati, nel senso che Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sono obiettivi concreti. Confermo che su Matthias Ginter non ci sono proiezioni a parametro zero. Su Stefano Sensi l’Inter sarà contattata dalla Sampdoria fra domani e dopodomani, lo libererà visto che ha chiesto di andare a giocare. Matias Vecino in questo momento non ha offerte, è un obiettivo della Lazio da subito ed eventualmente a zero se non capiteranno delle cose prima. Morten Thorsby, che io sappia, non è un obiettivo dell’Inter perché sul centrocampo non ha fatto valutazioni».