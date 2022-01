VIDEO – Milan-Spezia 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Spezia, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



MA QUALE SORPASSO! – Milan-Spezia 1-2 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. Il Milan aveva la possibilità di vincere e superare l’Inter, invece perde sull’ultimo pallone fra grosse polemiche. Sfiora il gol Rafael Leao due volte, in una si esalta Ivan Provedel. In chiusura di primo tempo proprio Provedel però si mette a palleggiare in area, Leao lo anticipa e viene travolto: per l’arbitro è fallo in attacco, ma il VAR lo porta a dare rigore. Lo spreca Theo Hernandez, calciando a lato sfiorando il palo. Un intervento di Rade Krunic ai limiti del fallo su Rey Manaj porta al vantaggio: il bosniaco lancia, Dimitrios Nikolaou buca e manda in porta Leao, per il pallonetto stavolta vincente nel minuto di recupero del primo tempo. Thiago Motta manda in campo Kevin Agudelo e la mossa paga, perché al 64′ su cross da sinistra di Daniele Verde si inserisce e pareggia. Il Milan prova a spingere per ritrovare il vantaggio, lo Spezia cerca di difendersi e ripartire. Al 92′ il fattaccio: Simone Bastoni interviene su Ante Rebic, il rimpallo favorisce Junior Messias che segna. Sarebbe 2-1, ma l’arbitro Marco Serra ha fischiato prima invalidando l’azione per dare la punizione, senza concedere il vantaggio. Si scusa subito, ormai però il gol non vale. Provedel salva sulla punizione di Zlatan Ibrahimovic e manda sulla traversa la deviazione dello svedese dal corner successivo. Poi, sull’ultimo pallone, Pierre Kalulu perde palla e Viktor Kovalenko manda in porta Emmanuel Gyasi per l’impensabile 1-2 al 96′.

Video con gli highlights di Milan-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.