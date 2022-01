Dybala, giusta fibrillazione per l’accostamento a Marotta. Ma serve attendere – SI

Dybala è in scadenza di contratto con la Juventus al 30 giugno e da una settimana si parla in maniera forte di opzione Inter. Secondo Pedullà, da Sportitalia Mercato, l’accostamento con Marotta è legittimo nonostante non ci sia ancora una trattativa concreta.

SITUAZIONE DA MONITORARE – Occhio a un arrivo a parametro zero per la prossima stagione. Alfredo Pedullà spiega come può arrivare l’argentino della Juventus: «Su Paulo Dybala abbiamo raccontato venerdì, è una giusta fibrillazione perché viene accostato a Giuseppe Marotta. Il resto è completamente da sviluppare. Per Romelu Lukaku non ci sono margini per un suo ritorno, sarebbe un errore. Non è cambiato nulla da venerdì su Dybala: abbiamo detto che Marotta è troppo furbo nel creare anche azioni di disturbo. In questo momento gli fanno anche comodo, poi sul resto per ora non ho altro. Se lo avrò lo daremo».