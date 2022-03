Scamacca obiettivo dell’Inter, ma dall’Atalanta ecco l’alternativa – CdS

Scamacca è l’obiettivo principale dell’Inter per il mercato estivo per quanto riguarda l’attacco, ma secondo quanto riportato questa mattina dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, la prima alternativa della dirigenza è un giocatore dell’Atalanta.

NON SOLO – Scamacca è il giocatore su cui l’Inter ha ormai messo gli occhi in vista della prossima stagione. Considerato il futuro centravanti della nazionale nonché elemento sul quale fondare per diversi anni la squadra. Il bomber del Sassuolo, però, costa troppo e la concorrenza è elevata (piace anche al Milan).

DALL’ATALANTA – Marotta e Ausilio, dal canto loro, vorrebbero evitare di partecipare a un’asta per Gianluca Scamacca, ecco perché l’alternativa potrebbe arrivare direttamente dall’Atalanta. Duvan Zapata è un altro nome che piace al club di Viale della Liberazione, un nome seguito già la scorsa stagione per sostituire Romelu Lukaku. Il calciatore piace soprattutto a Simone Inzaghi, che chiese la coppia Dzeko-Zapata, ma l’Atalanta, però, lo dichiarò incedibile e, dopo l’infortunio di Thuram, i nerazzurri ripiegarono su Correa. Tra tre mesi magari andrà in sena un nuovo assalto al colombiano, e il finale potrebbe essere diverso. Il calciatore sta vivendo anche lui un anno particolare e ha voglia di cambiare aria. Alla cifra giusta, alla Pinetina lo accoglierebbero a braccia aperte.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

