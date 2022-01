Scamacca, l’Inter sta recuperando sulla Juventus con la carta Pinamonti

Battaglia di mercato tra Inter e Juventus per Gianluca Scamacca del Sassuolo. Dopo un iniziale vantaggio del club bianconero, i nerazzurri stanno riducendo il gap. Carta Pinamonti da sfruttare

STRATEGIA − Derby d’Italia tra Inter e Juventus per Scamacca. L’attaccante del Sassuolo sarà al centro del mercato estivo con Beppe Marotta pronto a duellare con la sua ex squadra per accaparrarsi il prossimo centravanti della Nazionale. Come riporta Daniele Miceli su Sport Mediaset, l’Inter sta riducendo il gap con la Juventus poiché vorrebbe mettere sul piatto di cartellino di Andrea Pinamonti per abbassare le pretese del Sassuolo. Dall’altro, il club nero verde chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro per poter cedere il proprio attaccante.