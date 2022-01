Correa, esami in programma domani. L’Inter non ha fretta su Sensi − Sky

Bisogna aspettare ancora qualche ora per capire le condizioni di Correa dopo lo stop in Inter-Empoli. Al momento, i nerazzurri hanno stoppato la cessione di Sensi alla Sampdoria

ATTESA − Per capire l’entità dell’infortunio di Joaquin Correa bisogna aspettare ancora qualche ora. Lo riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport. Il giocatore argentino, uscito in lacrime ieri dopo 2′ di Inter-Empoli, si sottoporrà nella giornata di domani agli esami utili per capirne di più sui tempi di recupero. Sicuramente, per almeno 20 giorni Inzaghi non potrà avere a disposizione il Tucu. Con Correa KO, i nerazzurri hanno stoppato il trasferimento di Stefano Sensi alla Sampdoria. L’Inter non ha fretta anche perché il centrocampista può essere utilizzato da seconda punta e al momento in casa Beneamata sono soltanto tre gli attaccanti in rosa: Lautaro Martinez, Edin Dzeko e Martin Satriano.