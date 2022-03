Scamacca-Frattesi, Inter al lavoro. Al Sassuolo due contropartite – TS

L’Inter prepara il terreno per l’arrivo di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi dal Sassuolo. I nerazzurri sono pronti ad offrire due contropartite al Sassuolo

AL LAVORO – Gianluca Scamacca e Davide Frattesi sono due obiettivi dell’Inter per la prossima sessione di mercato. Secondo l’edizione odierna del Tuttosport, i nerazzurri, per il doppio-colpo, sono pronti ad offrire due contropartite tecniche al Sassuolo. Si tratta di Lorenzo Pirola, attualmente al Monza, di cui il club neroverde è un estimatore. Il difensore raggiungerebbe l’Emilia in prestito. L’altra pedina di scambio è Andrea Pinamonti, in prestito dall’Inter all’Empoli. L’attaccante, che ha messo a segno 9 gol in questa stagione in Serie A, sarà una contropartita importante, scrive il quotidiano, per arrivare all’attaccante ex Roma.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino