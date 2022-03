Mancini: «Mondiale, ci penseremo fino a dicembre! Cammino a testa alta»

Mancini dopo la vittoria in amichevole per 2-3 in Turchia-Italia, su Sportmediaset è tornato a parlare della mancata qualificazione al Mondiale.

DELUSIONE – Roberto Mancini parla così dopo la vittoria in amichevole in Turchia-Italia: «Io sono felice di quello che ho fatto, mi dispiace moltissimo per la mancata qualificazione al Mondiale, però cammino a testa alta. Purtroppo abbiamo avuto un po’ di situazioni difficili e per questo non siamo riusciti a vincere contro la Macedonia del Nord. I ragazzi sono stati fantastici sempre e a loro non posso rimproverare nulla. Questa nazionale ha fatto tredici vittorie consecutive, trentasette partite senza mai perdere che è record del mondo, un campionato Europeo, non mi sembra tanto inglorioso. Ormai questa è una cosa passata, ci dispiace, e staremo male fino a dicembre. Però adesso c’è da pensare al futuro».