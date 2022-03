Inzaghi, nelle ultime nove giornate una difficoltà a migliorare la classifica – TS

Simone Inzaghi, secondo quanto riportato oggi da TuttoSport, negli ultimi anni alla Lazio non è mai riuscito a migliorare la classifica nei finali di stagione. All’Inter vuole cambiare questo trend negativo.

ULTIME NOVE – Simone Inzaghi quest’anno all’Inter ha la possibilità di rompere una sfida soprattutto con se stesso. Come sottolineato dal quotidiano di Torino, il tecnico nella fase finale del campionato non è mai riuscito a migliorare la classifica, anzi, in alcuni casi l’ha anche peggiorata. Anche vero che alla Lazio non aveva le stesse potenzialità di questa Inter, con uno scudetto cucito sul petto. Alla Lazio, le ultime giornate e quindi con 27 punti a disposizione, Inzaghi ne ha raccolto al massimo 18 nella stagione 2017-18 quando i biancocelesti confermarono il quinto posto in classifica. Negli altri anni in biancoceleste, invece, il tecnico ha peggiorato la classifica passando dal quarto al quinto posto nella stagione 2016-17, mentre nel 2018-19 ha terminato ottavo da settimo, con soli undici punti conquistati.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.