Scamacca, estero più dell’Inter? Una difficoltà in Italia col Sassuolo – Sky

Su Scamacca ieri l’AD del Sassuolo Carnevali ha aperto alla possibilità di una cessione, ma all’estero (vedi articolo). Sull’attaccante, obiettivo di mercato dell’Inter, si è espresso Di Marzio durante Sky Calcio Show – L’Originale.

INTER SFAVORITA – Gianluca Di Marzio commenta quanto detto da Giovanni Carnevali su Gianluca Scamacca: «Più fattibile all’estero? È vero, anche perché il Sassuolo è bottega sempre molto cara. Per un attaccante forte fisicamente, che sta attraversando un ottimo periodo, è giusto pensare che possa mantenere una valutazione da quaranta milioni e più. Pensare che un club italiano possa investire quaranta milioni cash senza vendere uno dei suoi giocatori è difficile. Fa bene il club a valutare l’estero, anche se Scamacca c’è già stato e non credo abbia voglia di ritornarci. Com’è riuscito a rinnovare? Perché se lo meritava, l’ingaggio non era quello da giocatore che vale. Non era un contratto in scadenza, non dà più forza contrattuale al Sassuolo ma forza di ingaggio al giocatore. A prescindere, metti che non arrivi un’offerta in estate, avrà un ingaggio migliore l’anno prossimo».