VIDEO – Torino-Spezia 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Spezia, anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



DOPPIETTA DECISIVA – Torino-Spezia 2-1 nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Serie A. L’ennesimo gol subito dal Torino oltre il 90′ in questa stagione stavolta però non costa punti. La scelta di Ivan Juric per sostituire l’infortunato Andrea Belotti è Antonio Sanabria, preferito a Pietro Pellegri, che in avvio si procura un rigore per fallo evidente di Martin Erlic. Il rigorista diventa Sasa Lukic, spiazza il portiere e manda i granata avanti dopo tre minuti e mezzo. All’esordio da titolare, Demba Seck ha due occasioni per segnare: alla prima sfiora soltanto, sulla seconda è bravo Ivan Provedel. A un passo dal raddoppio Marko Pjaca prima del riposo, con un destro piazzato a toccare il palo. Il raddoppio è rinviato al 69′, lo firma ancora Lukic dopo un corner con doppio rimpallo a favorire il suo sinistro. Nel recupero Koffi Djidji travolge Rey Manaj, rigore confermato anche al VAR. Trasforma proprio Manaj con una botta centrale sotto la traversa, ma è il 97′ e lo Spezia non può più riprendersi.

Video con gli highlights di Torino-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.