Scamacca centravanti di riferimento per l’Inter: in due dal Sassuolo – SI

Scamacca nel 2022 presumibilmente lascerà il Sassuolo: in giornata si è parlato della Juventus, ma rimane anche l’Inter. Dopo aver smentito le voci su Insigne (vedi articolo) da Sportitalia Mercato Pedullà si sofferma sull’attaccante classe ’99.

NON SI MUOVE ORA – Così Alfredo Pedullà su Gianluca Scamacca: «Che ci sia la Juventus io non ho dubbi. Che piaccia moltissimo all’Inter anche in questo caso io non ho dubbi. Anzi: credo che sia il centravanti di riferimento che l’Inter voglia prendere dal Sassuolo, in compagnia di Davide Frattesi, ma sempre a giugno. Io resto dell’idea che il Sassuolo a gennaio non voglia cedere: ha già dato. La cessione di Jérémie Boga all’Atalanta è un’eccezione, perché difficilmente ha venduto a gennaio. Può impegnarsi con qualcuno per giugno, ed è un’ipotesi, ma non dà via a gennaio. Già Alessio Dionisi è arrabbiato perché gli hanno portato via Boga, ma oggi a meno di follie Scamacca non parte nel mercato di gennaio».