Prima Pagina IN Edicola: Zhang tratta l’Inter con tre cordate, viaggio in America!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Zhang tratta l’Inter con tre cordate USA. Nei prossimi mesi il club potrebbe passare di mano. Il presidente sarebbe volato a Los Angeles per una serie di incontri. Filtra anche un nome: quello di Straus, titolare della Bridge Sports.

TUTTOSPORT

Arabia e USA: questa Inter piace a tutti. Nuove voci sulla cessione. Rispunta il fondo PIF, mentre l’uomo d’affari newyorkese Straus tratta con Zhang.