Satriano, prestito all’estero per riscattare l’ultima stagione – TS

Il giovane attaccante dell’Inter Martin Satriano non ha convinto nella sua stagione con l’Empoli. Il futuro lo vede ancora lontano, questa volta addirittura all’estero.

FUTURO – Martin Satriano non ha impressionato nell’ottima stagione dell’Empoli. Paolo Zanetti ha saputo valorizzare tanti attaccanti, l’uruguagio invece no. L’Inter lo vorrebbe mandare via in prestito, su di lui ci sono diverse squadre. La prima è la Dinamo Zagabria, col diritto di riscatto e contro-riscatto per i nerazzurri. Dalla Francia però lo sirene sono importanti: il Brest, con cui ha già giocato per qualche mese nella stagione 2021-2022, poi Lille, Montpellier e Lens che hanno chiesto informazioni per il calciatore. L’Inter non darà via a titolo definitivo il cartellino, crede in Satriano e non sarà accettata una sua cessione senza possibilità di farlo tornare.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna