Holm idea per l’Inter, arriva solo in un caso! Viva un’ipotesi − CdS

Holm interessa all’Inter, ma la trattativa non è ancora decollata. Ieri in sede l’agente Minieri. Intanto, resta sempre viva un’altra opportunità di mercato

NON PRIORITÀ − Emil Holm piace all’Inter, ma al momento non è una priorità. Ieri a parlare del ragazzo, Michelangelo Minieri, agente dello svedese e del giovane Giovanni Fabbian. Holm dello Spezia può arrivare solamente in un caso: se gli spezzini accetteranno la formula del prestito con diritto di riscatto. Il laterale prenderebbe il posto di Raoul Bellanova a destra. L’Inter mantiene viva un’altra pista: Roberto Pereyra. L’argentino, ex Udinese, è svincolato. Pastorello, suo agente, lo ha proposto ai nerazzurri. Resta nei radar, ma come per Holm, ad oggi non è una priorità.

Fonte: Corriere dello Sport − Giorgio Coluccia