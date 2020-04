Sanchez vuole l’Inter, ma ora è lontano. Dilemma United: 2 problemi

Sanchez appare sempre più lontano dall’Inter. L’attaccante ha cercato di imporsi, ma gli infortunio hanno condizionato inevitabilmente la sua stagione. Di seguito le ultime novità e lo scenario per il futuro al Manchester United, secondo quanto riportato dallo Standard

PROBABILE ADDIO – Alexis Sanchez non è riuscito a trovare continuità con l’Inter, a causa dei problemi fisici. Il cileno ha ancora i nerazzurri come opzione preferita, secondo quanto riportano dall’Inghilterra. Ora, però, a causa degli infortuni e dei parametri economici, l’ex Udinese appare sempre più lontano. Come vi abbiamo riportato ieri, l’attaccante non ha intenzione di ridursi l’ingaggio. Probabile, quindi, il ritorno al Manchester United che, però, cercherà a sua volta di liberarsi al più presto di uno stipendio così alto.